Une lune entre deux maisons Maison Folie Hospice d’Havré – Tourcoing Tourcoing, mercredi 10 avril 2024.

Une lune entre deux maisons Spectacle en partenariat avec la compagnie La Manivelle Théâtre Mercredi 10 avril, 10h30 Maison Folie Hospice d’Havré – Tourcoing Entrée libre sur réservation

Plume et Taciturne, les deux personnages de cette histoire, vont nous rejouer leur rencontre… Pas évident a priori, de s’entendre : Plume, à la recherche d’une amitié, fait le premier pas. Taciturne, plus peureux, utilise le biais de la musique pour se rapprocher de Plume… Quand on est deux, on a moins peur des ombres de la lune et des petits bruits de la nuit…

Une lune entre deux maisons est une pièce pleine de saveur, sur le besoin de l’autre pour embellir sa propre vie et faire face à nos petites inquiétudes d’enfant. La mise en scène de François GÉRARD, la musique de Stéphane BUTRUILLE et l’univers graphique d’Anne LEGROUX conjugué aux lumières de Christophe DURIEUX emmèneront les petits et leur famille dans l’imaginaire de Suzanne LEBEAU. Un beau voyage en perspective !

Dès 3 ans. Durée 50 minutes

Maison Folie Hospice d'Havré – Tourcoing 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

