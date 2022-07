Une lumière pour mon grand-père Malgré-nous ? Schirmeck, 27 août 2022, Schirmeck.

Une lumière pour mon grand-père Malgré-nous ?

Allée du Souvenir Français Schirmeck Bas-Rhin

2022-08-27 – 2022-08-27

Schirmeck

Bas-Rhin

Après-midi et soirée, dans le cadre des 80 ans du décret de l’Incorporation de force des Malgré-Nous en août 1942. Dédicaces de lanternes et projection du film In Memoriam de Benjamin Steinmann.

+33 3 88 47 45 50

