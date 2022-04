Une lumière dans la nuit, rencontre avec Clara – Paroles Paroles Barneville-la-Bertran Barneville-la-Bertran Catégories d’évènement: Barneville-la-Bertran

Barneville-la-Bertran Calvados Barneville-la-Bertran Rencontre suivie d’un « Apéro-swing», de et par Christelle ANGANO (Douvres-la-Délivrande) Le 5 juin 1944, des parachutistes anglais se retrouvent largués près de Barneville-la-Bertran.

Des civils leur portent secours, ils seront tous arrêtés et déportés, le 18 juin 1944. Clara était l’une de ces personnes. Christelle Angano retrace le parcours de son arrière-grand-mère. Elle lui rend hommage et rappelle à nos souvenirs tous ces anonymes qui ont œuvré, au péril de leur vie, pour que nos enfants puissent connaître la liberté.

La discussion se poursuit en musique au jardin, autour d’un verre face à la maison de Clara. Tout public

