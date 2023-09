Une Ludomouv’ Citoyenne dans le 18e arrondissement ! Jardin Jane Vialle Paris, 30 septembre 2023, Paris.

Du samedi 30 septembre 2023 au samedi 28 octobre 2023 :

samedi

de 10h00 à 17h30

mercredi, vendredi

de 13h00 à 17h30

.Tout public. gratuit

La Ludomouv’ Citoyenne, ludothèque en plein-air du Jardin Jane-Vialle passe aux horaires d’automne à partir du 30 Septembre !

La

Ludomouv’ Citoyenne est un projet de ludothèque sur l’espace

publique et en libre accès initié par la Mairie de Paris et pris en

charge par des associations de quartier comme la notre, Home Sweet

Mômes, qui depuis 5 ans anime et prépare des espaces de jeux

adaptés à tout les âges et publics : Jeux d’assemblage,

d’imitations, de sociétés, en bois ou encore un espace petit

enfance et sportif. Invitant ainsi, enfants et familles du quartier

et au delà à venir partager un moment tranquille et ludique en

plein-air !

Nous ouvrons tout les

Mercredi et Vendredi de 13H à 17h30 et le Samedi de 10H à 17H30 !

Le 18e

arrondissement de Paris étant un quartier d’une très grande

diversité culturelle et sociale, nous aspirons avec nos différents

projets d’amener une véritable mixité ayant pour socle l’attrait du

jeu et de l’amusement !

Retrouvez

plus d’informations sur nos différents projets sur notre page

Facebook !

Jardin Jane Vialle 122 rue des Poissonniers 75018 Paris

Contact : https://www.facebook.com/homesweetmomesparis18/ https://www.facebook.com/homesweetmomesparis18/

Home Sweet Mômes