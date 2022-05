Une lettre en héritage Mémorial de la Shoah Paris Catégories d’évènement: île de France

À l’occasion de la parution de “Lusia” de Catherine Grynfogel-Drommelschlager, Hermann, 2021. Projection de “Les rafles de l’été 1942 en zone libre. Un crime de l’État français”, documentaire d’Antoine Casubolo Ferro. Le 4 septembre 1942, Lusia jette une lettre par la fenêtre du train qui l’emmène à Auschwitz- Birkenau. Ces quelques mots, écrits à la hâte, sont adressés à son fils de 2 ans, Édouard, qu’elle est parvenue à cacher chez un voisin. À travers le destin de Lusia, reconstitué grâce à l’enquête menée par Catherine Grynfogel- Drommelschlager, cette rencontre rendra hommage aux 11 000 hommes, femmes et enfants, arrêtés lors des grandes rafles de l’été 1942 dans le sud de la France, qui était alors entièrement sous l’autorité du régime de Vichy. En présence de l’auteure, du réalisateur et d’Édouard Drommelschlager, fils de Lusia et ancien enfant caché. Animée par Alexandre Doulut, historien, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris Contact : https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/une-lettre-en-heritage 0142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/?ref=ts https://www.facebook.com/MemorialShoah/?ref=ts https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/une-lettre-en-heritage

© DR Lusia accompagnée de deux amis inconnus, 1937.

