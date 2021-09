Serrières-en-Chautagne Plan d'eau à Serrières-en-chautagne Savoie, Serrières-en-Chautagne Une lecture musicale en extérieur Plan d’eau à Serrières-en-chautagne Serrières-en-Chautagne Catégories d’évènement: Savoie

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Vous ne regarderez plus la nature de la même manière après l’écoute de ce spectacle ! Par la Compagnie ThéArt & co, avec Daniel Hidalgo, musicien au saxophone, et Olivier Quenard, comédien. Sur des textes de Jules Renard, un musicien et un comédien parlent de la nature. Ils vous racontent les arbres, la lune, les animaux dans un langage simple et poétique. Plan d’eau à Serrières-en-chautagne Place Jules Masse 73310 Serrières-en-chautagne Serrières-en-Chautagne Savoie

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00

