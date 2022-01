Une lecture des cahiers d’Henri Soudé – En ligne Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

A l’occasion des Nuits de la Lecture organisées par le Ministère de la Culture, les Archives municipales et métropolitaines d’Orléans vous proposent de découvrir les carnets d’Henri Soudé lus par François Biquet. Ces cahiers forment un témoignage du quotidien de la ville d’Orléans durant la Première Guerre mondiale. Initiée à l’occasion des Nuits de la lecture en 2021, la présentation de la famille Soudé et du fonds transmis aux Archives se poursuit en 2022 pour faire écho au poème de Victor Hugo : « Aimons toujours ! Aimons encore ! [Chaine Youtube des archives](https://www.youtube.com/channel/UC–sOSHzBssUpncURUvu–w)

