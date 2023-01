Une lecture de l’esclavage Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

2023-01-20 18:00:00 – 2023-01-20 19:15:00

A cette occasion, les étudiants de la filière Dramaturgie et mise en scène d'Aix-Marseille Université proposent des lectures scéniques à partir des fonds d'archives relatifs à l'esclavage. Paroles d'esclaves, regards de blancs, traites et abolitions, autant de sources essentielles pour une mémoire partagée. Les Archives nationales d'outre-mer participent pour la seconde fois aux Nuits de la lecture.

