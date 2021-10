Saint-Herblain La Harlière Loire-Atlantique, Saint-Herblain Une leçon impertinente par Zou – Cie Le Thyase La Harlière Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

du mardi 7 décembre au vendredi 10 décembre à La Harlière

4 leçons/spectacles interprétés et gesticulés par Zou, passée maîtresse dans l’art de jongler avec les notions complètement essentielles au vivre ensemble, mais que l’on aborde trop peu dans les salles de classe ou les amphis. En gros, ça pourrait s’intituler la vie pour les nul·le·s ou comment apprendre la vie en s’amusant. Festival Petite académie des arts vivants

10€ / 5e

4 leçons/spectacles interprétés et gesticulés par Zou La Harlière 9 rue de Charente – 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain Harlière Sud Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-07T20:00:00 2021-12-07T21:30:00;2021-12-08T20:00:00 2021-12-08T21:30:00;2021-12-09T20:00:00 2021-12-09T21:30:00;2021-12-10T20:00:00 2021-12-10T21:30:00

