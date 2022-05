Une Leçon de Musique Gurgy, 14 mai 2022, Gurgy.

Une Leçon de Musique Espace culturel 2 Place de l’Église Gurgy

2022-05-14 – 2022-05-14 Espace culturel 2 Place de l’Église

Gurgy Yonne Gurgy

EUR La Majeure Compagnie est une compagnie de théâtre musical installée à Auxerre.

“Une Leçon de Musique” est un spectacle musical, théâtral et déjanté : un plombier sans gêne et facétieux vient perturber la conférence d’un professeur de musique très sérieux mais dépassé par les évènements. Rien ne se passe comme prévu… Deux univers sonores s’affrontent alors : celui des tuyaux, des fuites (en chantier) des balais, des bassines, des scies musicales et celui des instruments classiques.

culturetourisme.gurgyyonne@gmail.com +33 3 86 53 02 86

La Majeure Compagnie est une compagnie de théâtre musical installée à Auxerre.

“Une Leçon de Musique” est un spectacle musical, théâtral et déjanté : un plombier sans gêne et facétieux vient perturber la conférence d’un professeur de musique très sérieux mais dépassé par les évènements. Rien ne se passe comme prévu… Deux univers sonores s’affrontent alors : celui des tuyaux, des fuites (en chantier) des balais, des bassines, des scies musicales et celui des instruments classiques.

Espace culturel 2 Place de l’Église Gurgy

dernière mise à jour : 2022-03-31 par