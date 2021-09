Gentilly Le Générateur Gentilly, île de France Une kyrielle d’artistes au sein de la ville de Gentilly ! Le Générateur Gentilly Catégories d’évènement: Gentilly

île de France

Une kyrielle d’artistes au sein de la ville de Gentilly ! Le Générateur, 2 octobre 2021, Gentilly. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 0h

gratuit

Nuit Blanche au Générateur et dans Gentilly – Installation / Performance / Musique Pour la première fois, plusieurs acteurs culturels de la ville de Gentilly se joignent au Générateur pour présenter un florilège de propositions artistiques axé sur la performance, les arts vivants et les arts numériques. Derrière une vitrine ou dans des espaces de vie partagée (Lavomatic, local vacant, Parvis de la médiathèque et du Service Culturel, le Petit Vouvray, Le Lavoir Numérique), les artistes vont à travers leurs actions poétiques, favoriser au sein de la cité une dynamique de déplacement original. Sur un long podium, dans l’espace du Générateur, une kyrielle d’artistes et de participants s’emparent d’un format toujours spectaculaire, celui du défilé de mode. Un objectif : faire sauter les codes de ce mode de représentation avec humour, fantaisie et extravagance ! Famapoil, Ensemble /K/inêtikos, Bernard Bousquet, Barbara Gay, Georges Henri-Guedj, Deed Julius, Sophia El Mokhtar, Elizabeth Saint-Jalmes, Cyril Leclerc, Catherine Ursin, Christine Coste, Mickaël Berdugo, Claire Faugouin, Thalia Pigier, Cécile Lassonde, David Ramalho, HBT, DJ Reïne En partenariat avec : Nuit Blanche Ville de Paris Avec le soutien de : La Métropole du Grand Paris, la Ville de Gentilly Avec le commissariat de : Anne Dreyfus, directrice du Générateur Sites web des soutiens : https://www.metropolegrandparis.fr/fr https://www.ville-gentilly.fr/ Nuit Blanche -> Nuit Blanche Le Générateur 16, rue Charles Frérot Gentilly 94250

7 : Porte d’Italie (652m) 7 : Maison Blanche (856m) 57 (Verdun-Victor Hugo) Gentilly (RER B) Poterne des Peupliers (T3A)

Contact :Le Générateur Nuit Blanche -> Nuit Blanche Nuit Blanche

Date complète :

2021-10-02T19:00:00+02:00_2021-10-03T00:00:00+02:00

Bernard Bousquet / Le Générateur 2020

Détails Catégories d’évènement: Gentilly, île de France Autres Lieu Le Générateur Adresse 16, rue Charles Frérot Ville Gentilly lieuville Le Générateur Gentilly