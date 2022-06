Une journée Yoga dans les Pyrénées Montaner Montaner Catégories d’évènement: Montaner

2022-07-02 10:00:00 – 2022-07-02

Pyrénées-Atlantiques Montaner EUR 45 Une matinée yoga couplée à une découverte historique et gastronomique dans les Pyrénées ! Rendez-vous le samedi 2 juillet au Chateau de Montaner à 10 h :

– Séance douce de Hatha Yoga

– Marche méditative de 45 minutes

– Détente & méditation

13h – Déjeuner au Bistrot de l’Epicurien à Montaner

15h30 – Visite du château de Montaner Journée ouverte aux débutants ou pratiquants réguliers de yoga Prestation journée : 45€

Possibilité de scinder la journée en trois en ne participant qu’à la matinée yoga, qu’au déjeuner ou qu’à la visite du château de Montaner. Pour toute inscription ou renseignement,

Contactez Véronique Constanty au 06 16 20 07 61 A très vite et au plaisir de partager ce moment avec vous ! +33 6 16 20 07 61 Montaner

