Lot-et-Garonne Anthé EUR Une journée ? Une vannerie ! Venez apprivoiser l’osier en une journée vous franchirez les étapes qui vous mèneront du brin d’osier à votre panier. Christian Boncour, osiéculteur-vannier, vous guidera tout au long de ce parcours initiatique. Une journée ? Une vannerie ! Venez apprivoiser l’osier en une journée vous franchirez les étapes qui vous mèneront du brin d’osier à votre panier. Christian Boncour, osiéculteur-vannier, vous guidera tout au long de ce parcours initiatique. +33 6 87 17 56 10 Christian Boncour vannerie

