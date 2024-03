Une journée toute en couleur au Cabaret Voulez-Vous Cabaret Voulez-Vous Marsac-sur-l’Isle, vendredi 22 mars 2024.

Une journée toute en couleur au Cabaret Voulez-Vous Envoûtant et intense, le spectacle Caprice vous entraîne dans l’univers du Music-Hall où se succèdent la grâce, la fantaisie et le talent ! Vendredi 22 mars, 08h30 Cabaret Voulez-Vous Tarif: 80 euros. Réservé aux adhérents de l’Animation Loisirs Seniors. L’ensemble de l’offre de l’A.L.S. est accessible sur la page internet de la Ville de Limoges, rubrique seniors, au CCAS, dans les antennes-mairie et mairie annexes.

Embarquez pour une journée alliant magie du spectacle et saveurs du Périgord.

Dans la pure tradition du music-hall, c’est une profusion de plumes, de strass, de paillettes et d’émotions qui vous attend.

La gourmandise sera également au programme du déjeuner qui vous sera servi au cabaret Voulez-vous à Marsac-Sur-l’Isle.

En piste pour une journée riche en couleurs.

Départ 08h45 place Winston Churchill devant le musée national Adrien Dubouché. Retour prévu vers 19h00.

Tarif: 80 euros

Cabaret Voulez-Vous 2, rue de la Borderie – 24430 Marsac-sur-l'Isle Marsac-sur-l'Isle 24430 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Cabaret Voulez-Vous à Marsac-Sur-l’Isle