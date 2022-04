Une journée sur le thème Aquatique Fontannes Fontannes Catégories d’évènement: Fontannes

Haute-Loire

Une journée sur le thème Aquatique Fontannes, 20 juillet 2022, Fontannes. Une journée sur le thème Aquatique avenue Henri Veysseyre Ludothèque Fontannes

2022-07-20 – 2022-07-20 avenue Henri Veysseyre Ludothèque

Fontannes Haute-Loire Fontannes Animation qui aura lieu à la ludothèque sur la thématique de l’eau.

Ouvert à tous ludotheque.brindeficelle@orange.fr +33 4 71 74 33 94 avenue Henri Veysseyre Ludothèque Fontannes

dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Catégories d’évènement: Fontannes, Haute-Loire Autres Lieu Fontannes Adresse avenue Henri Veysseyre Ludothèque Ville Fontannes lieuville avenue Henri Veysseyre Ludothèque Fontannes Departement Haute-Loire

Fontannes Fontannes Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontannes/

Une journée sur le thème Aquatique Fontannes 2022-07-20 was last modified: by Une journée sur le thème Aquatique Fontannes Fontannes 20 juillet 2022 Fontannes Haute-Loire

Fontannes Haute-Loire