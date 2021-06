Maulévrier-Sainte-Gertrude Maulévrier-Sainte-Gertrude 76490, Maulévrier-Sainte-Gertrude Une journée sensorielle à la campagne Maulévrier-Sainte-Gertrude Maulévrier-Sainte-Gertrude Catégories d’évènement: 76490

Maulévrier-Sainte-Gertrude

Une journée sensorielle à la campagne Maulévrier-Sainte-Gertrude, 20 juin 2021-20 juin 2021, Maulévrier-Sainte-Gertrude. Une journée sensorielle à la campagne 2021-06-20 10:00:00 – 2021-06-20

Maulévrier-Sainte-Gertrude 76490 Maulévrier-Sainte-Gertrude Une journée pour mettre vos sens en évéil.

En compagnie de Cécile, animatrice en cuisine végétale, papilles et narines seront à la fête. Avec Sandrine, animatrice de jeux;sensoriels, le patrimoine prendra une autre dimension. Une journée pour mettre vos sens en évéil.

En compagnie de Cécile, animatrice en cuisine végétale, papilles et narines seront à la fête. Avec Sandrine, animatrice de jeux;sensoriels, le patrimoine prendra une autre dimension. Une journée pour mettre vos sens en évéil.

En compagnie de Cécile, animatrice en cuisine végétale, papilles et narines seront à la fête. Avec Sandrine, animatrice de jeux;sensoriels, le patrimoine prendra une autre dimension. Une journée pour mettre vos sens en évéil.

En compagnie de Cécile, animatrice en cuisine végétale, papilles et narines seront à la fête. Avec Sandrine, animatrice de jeux;sensoriels, le patrimoine prendra une autre dimension. dernière mise à jour : 2021-06-13 par

Détails Catégories d’évènement: 76490, Maulévrier-Sainte-Gertrude Étiquettes évènement : Autres Lieu Maulévrier-Sainte-Gertrude Adresse Ville Maulévrier-Sainte-Gertrude lieuville 49.54309#0.74145