Le 13 octobre 2021, la Communauté de Communes Adour Madiran et l’espace France Services Vic-en-Bigorre, en partenariat avec la Carsat Midi-Pyrénées et la MSA, organise une journée d’information « La Retraite ça se prépare ». **ACCOMPAGNER LES ASSURÉS DE PLUS DE 55 ANS** **C’est le but de cette journée exclusivement dédiée à la préparation de la retraite.** **Deux temps forts sont proposés :** **➡ des entretiens minute sur rendez-vous de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h à l’esapce France Services de Vic-en-Bigorre** **➡ une conférence de 17h à 18h au Ciné de l’Octav à Vic-en-Bigorre où les futurs retraités pourront aussi obtenir des informations et poser leurs questions.** **L’occasion d’être conseillé par des spécialistes, d’obtenir des réponses et de préparer ses démarches en toute sérénité !** **Inscriptions par téléphone auprès des agents France Services**

France Services Vic-en-Bigorre 2, avenue Jacques Fourcade – 65 500 Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées



