Une journée pour soi Biscarrosse

2021-11-21 09:30:00 – 2021-11-21 18:00:00

Une journée pour Soi. Bienveillance, Sororité, Ecoute, Amour et Simplicité. Au programme : – 9h30 : Accueil

– 10h00 : Marche méditative et contemplative.

– 11h00 : Méditation & Bain sonore.

– 12h30 : Repas léger à partager.

– 14h00 : Cercle de parole.

– 16h00 : Voyage au tambour & moment d’échange.

– 18h00 : Fin de la journée. L’ensemble de la journée “activités & repas” se déroule en forêt.

Prévoyez une tenue confortable et adaptée à la météo, pas de chichi n’oubliez pas , simplicité.

Le repas sera une auberge espagnole, chacun emmène un petit quelque chose à grignoter et à partager. Le descriptif de la journée est une base, néanmoins seul l’univers décide du timing et du programme de cette journée. Places limitées.

Biscarrosse

