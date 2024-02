Une journée pour Soi Le nid qui danse Baignes, samedi 13 avril 2024.

Une journée pour Soi Le nid qui danse Baignes Haute-Saône

Un temps pour se poser, se déposer et mettre en route le changement, proposé au nid par Marjorie Girardot

– un atelier mon corps et moi 2 heures pour se réconcilier avec son corps

– un bain de forêt pour profiter des énergies, se ressourcer

– un cercle de femmes pour plonger dans la douceur, le partage et la transformation

Le tout accompagné d’un repas original, cru et délicieux le midi )

Journée complète 110 €, repas inclus, ou choisissez seulement l’atelier de votre choix 110 110 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-13

Le nid qui danse 1 route de Velle le Châtel

Baignes 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté marjorie.girardot@orange.fr

