Une journée pour sauver les ours Oasis 21 Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Une journée pour sauver les ours Oasis 21, 25 février 2023, Paris. Le samedi 25 février 2023

de 10h00 à 18h00

. gratuit Réservation conseillée pour les conférences AVES France organise la Journée mondiale pour sauver les Ours le 25 février à l’Oasis 21. Cet événement s’adresse à tous ceux et celles qui aiment les ours (pas juste en peluche) et qui lutte pour la sauvegarde de cette espèce protégée ! Une édition en présentiel et en ligne. La Journée mondiale de l’Ours sensibilise le grand public au sort des 8 espèces d’ours dans le monde, dont 6 sont menacées . C’est l’occasion pour les associations de sensibiliser, échanger avec les passionnés et présenter leur travail. Les espèces menacées sont nombreuses, qu’il s’agisse de l’ours blanc de la banquise ou des populations des forêts américaines et africaines menacées par la déforestation, la chasse et le braconnage. L’édition 2023, propose une rencontre à Paris, mais aussi une diffusion en ligne des conférences. Associations présentes : AVES France : cette association est organisatrice de l’évènement. AVES France milite pour interdire l’exploitation des ours en captivité, mais travaille également sur leur acceptation à l’état sauvage. L’association a également créé un spectacle sur l’ours polaire et le réchauffement climatique, proposé aux écoles : Papouk le Pizzly, un ours polaire pas comme les autres.

cette association est organisatrice de l’évènement. AVES France milite pour interdire l’exploitation des ours en captivité, mais travaille également sur leur acceptation à l’état sauvage. L’association a également créé un spectacle sur l’ours polaire et le réchauffement climatique, proposé aux écoles : Papouk le Pizzly, un ours polaire pas comme les autres. Aider les Ours : l’association a été créée par Patrick Rouxel, qui réhabilite des ours malais en Indonésie.

l’association a été créée par Patrick Rouxel, qui réhabilite des ours malais en Indonésie. Alternativer Wolf- Und Barenpark Schwarzwald de la Fondation pour les ours : c’est un refuge qui prend soin d’ours, de loups et de lynx en Allemagne. Il a accueilli une ourse saisie en France en 2019.

de la Fondation pour les ours : c’est un refuge qui prend soin d’ours, de loups et de lynx en Allemagne. Il a accueilli une ourse saisie en France en 2019. Animals Asia : l’association dénonce l’exploitation des ours pour leur bile en Asie. Grâce à leur combat, de nombreux ours ont été sortis de ces fermes à ours et sont désormais pris en charge dans leurs refuges.

l’association dénonce l’exploitation des ours pour leur bile en Asie. Grâce à leur combat, de nombreux ours ont été sortis de ces fermes à ours et sont désormais pris en charge dans leurs refuges. ASPAS : l’ASPAS travaille pour une meilleure cohabitation avec l’ours dans les Pyrénées.

l’ASPAS travaille pour une meilleure cohabitation avec l’ours dans les Pyrénées. Quatre pattes : l’ONG FOUR PAWS possède plusieurs sanctuaires pour les ours en Europe.

l’ONG FOUR PAWS possède plusieurs sanctuaires pour les ours en Europe. Panda.fr : Jérôme Pouille, passionné des pandas géants, va vous faire découvrir cet animal étonnant. Exposants : Bracelets Fauna – découvre ton animal Totem et réalise des ours en origami

Stéphane Illand (peintre)

Serge Monfort (auteur des bandes-dessinées Toupoil, qui dédicacera ses oeuvres) Animations : Stands des associations

Jeux pour les enfants (chamboule t’ours, jeu de l’ours, quizz sur les ours, réalisation d’un moulage d’empreinte d’ours, réalisation d’un ours en origami…)

Rencontre avec notre Ourse polaire

Echanges

Conférences

Café et thés biologique

Pâtisseries vegan

Vente aux enchères d’objets exclusifs autour de l’ours Oasis 21 2 rue de la clôture 75019 Paris Contact : https://www.aves.asso.fr/2023/02/journee-mondiale-pour-sauver-les-ours-2023/ 0749302823 contact@aves.asso.fr https://www.facebook.com/AvesFranceAsso/ https://www.facebook.com/AvesFranceAsso/ https://www.aves.asso.fr/2023/02/journee-mondiale-pour-sauver-les-ours-2023/

AVES France Visuel de la Journée mondiale pour sauver les Ours

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Oasis 21 Adresse 2 rue de la clôture Ville Paris lieuville Oasis 21 Paris Departement Paris

Oasis 21 Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Une journée pour sauver les ours Oasis 21 2023-02-25 was last modified: by Une journée pour sauver les ours Oasis 21 Oasis 21 25 février 2023 Oasis 21 Paris Paris

Paris Paris