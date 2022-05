Une journée pour consommer local et écoresponsable Maison de l’environnement, 7 mai 2022, Lyon.

Maison de l’environnement, le samedi 7 mai à 09:30

Vous aimeriez que vos courses du quotidien financent la transition écologique ? Que votre épargne aille vers des projets bons pour la planète ? Faites vos premiers pas vers une économie plus vertueuse avec le parcours CLÉ (Consommer Local et Écoresponsable) proposé par The Greener Good et la Maison de l’Environnement : 4 ateliers de découverte et d’exploration de solutions avec The Greener Good, la Légumerie Lyon et les Cigales. Au programme : 4 ateliers animées par des associations lyonnaises pour changer vos habitudes le samedi 7 mai : – « Consommation et climat : comprendre les enjeux individuels et collectifs » – « Adopter une alimentation écologique et économique« – « Repenser son budget pour rester dans le vert » – « Mettre son argent au service de la transition »

Prix libre (20€, 40€ ou 60€)

Un parcours en 4 ateliers pour questionner l’impact de notre argent sur la transition écologique et notre consommation quotidienne.

Maison de l’environnement 14 avenue Tony Garnier Lyon Gerland Métropole de Lyon



