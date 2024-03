UNE JOURNÉE POUR APPRENDRE LE MIXAGE AVEC ABLETON LIVE El Paseo Peyrestortes, samedi 23 mars 2024.

UNE JOURNÉE POUR APPRENDRE LE MIXAGE AVEC ABLETON LIVE Cette journée a pour objectif de vous aider à maitriser les outils et les concepts nécessaires à un bon mixage audio et approfondir vos connaissances du logiciel Ableton Live. Samedi 23 mars, 10h00 El Paseo 60€ sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:00:00+01:00

Le mixage audio est une étape indispensable pour améliorer le rendu de vos productions musicales.

Cette journée a pour objectif de vous aider à maitriser les outils et les concepts nécessaires à un bon mixage audio et approfondir vos connaissances du logiciel Ableton Live.

En petit groupe (4 personnes maximum), Emilie Gadave, musicienne et formatrice certifiée Ableton, vous accompagnera tout au long de cette journée aux techniques de mixage avec Ableton Live.

https://www.ableton.com/en/certified-training/emilie-gadave/

MATERIEL

Vous pouvez amener un casque audio et votre propre ordinateur portable, avec le logiciel Ableton Live 11 préalablement installé. Une version d’essai de 90 jours est disponible ici : https://www.ableton.com/fr/trial/

Le cas contraire, du matériel sera mis à votre disposition.

✅ INFOS PRATIQUES ✅

➤ Tarif de la journée : 60€

➤ Date : Samedi 23 mars 2024

➤ Horaires : de 10h à 17h

(1h de pause repas, possibilité de manger sur place un repas tiré du sac ou supérette à coté des locaux)

➤ Lieu : El Paseo, 8 rue de l’Europe, 66600 Peyrestortes

El Paseo 8 rue de l’Europe, 66600 Peyrestortes Peyrestortes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journeemixage »}] [{« link »: « https://www.ableton.com/en/certified-training/emilie-gadave/ »}, {« link »: « https://www.ableton.com/fr/trial/ »}]

stage formation