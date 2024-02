Une journée normande de la brasserie rock aux crêpes chics Brasserie de l’Apocalypse Bois-Jérôme-Saint-Ouen, samedi 17 février 2024.

Pour débuter cette journée normande, vous serez attendus dans une ancienne ferme-école datant des années 1900, nichée au milieu de la forêt à Bois-Jérôme-Saint-Ouen, où vous rencontrerez l’équipe très rock de la micro-brasserie l’Apocalypse. Ils vous présenteront ce lieu atypique, vintage et convivial, où ils fabriquent et brassent leurs bières démoniaques, artisanales et bio, avec passion. Puis, vous terminerez la visite par une dégustation de ces bières aux associations inattendues de fruits, d’épices et de plantes.

La journée continuera dans un cadre champêtre et élégant à la Grange de Fontenay à Vexin-sur-Epte où vous partagerez un déjeuner festif de crêpes salées et sucrées.

Vous dégusterez, en entrée, un millefeuille de crêpes et saumon fumé accompagné d’un mesclun de salade et coulis de betterave, en plat, une crêpe fourrée à la paysanne et une mousseline de pommes de terre au beurre salé puis en dessert, un buffet de pancakes accompagnés de gelée de pomme, de coulis au chocolat et bien d’autres gourmandises, préparés devant vous, par le chef.

Puis le musicien Stéphane Cleret vous entraînera pour une après-midi musicale et dansante, ambiance guinguette rétro.

Une journée normande qui vous rappellera des souvenirs !

Informations pratiques

Tarif unique de 55€

Sur réservation en ligne ou au 02 32 51 80 27

Transport avec son véhicule personnel.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 10:00:00

fin : 2024-02-17 17:30:00

Brasserie de l’Apocalypse 26 Rue de Vernon

Bois-Jérôme-Saint-Ouen 27620 Eure Normandie groupes@tourisme.sna27.fr

