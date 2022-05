UNE JOURNÉE MORTELLE !

2022-06-18 – 2022-06-18 En voilà une malicieuse, vive et… prête à régner sur le monde, voire la galaxie ! Entrons dans la vie d’Adèle, chez elle ou à l’école, pour une journée mortelle. Nous avons besoin de figures féminines héroïques d’identification ! D’héroïnes !

Groupe 8-11 ans

Groupe 8-11 ans

Entrée libre sans réservation. contact@grand-rond.org +33 5 61 62 14 85 http://www.grand-rond.org/index.php/grandrond/spectacle?Number=2235

