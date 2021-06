Une journée en vélo à assistance électrique Kintzheim, 30 juin 2021-30 juin 2021, Kintzheim.

Une journée en vélo à assistance électrique 2021-06-30 – 2021-06-30

Kintzheim Bas-Rhin Kintzheim

EUR Allez hop, en selle pour un circuit d’environ 40km pour découvrir le Centre Alsace ! Le vignoble et ses villages pittoresques, Sélestat et son parcours de visite ou encore le Ried et son patrimoine naturel et architectural…tout est à portée de guidon grâce au roadbook qui vous mène tout au long de la balade. Le tarif inclus la location des vélos, le pique-nique, le goûter ainsi qu’une dégustation de vins, tout est prévu pour passer une journée inoubliable.

En route sur un circuit de 40 km avec un VAE et un roadbook. Découverte des richesses du Centre Alsace, pique-nique, goûter et dégustation de vins, tout est prévu pour rendre cette journée inoubliable !

Allez hop, en selle pour un circuit d’environ 40km pour découvrir le Centre Alsace ! Le vignoble et ses villages pittoresques, Sélestat et son parcours de visite ou encore le Ried et son patrimoine naturel et architectural…tout est à portée de guidon grâce au roadbook qui vous mène tout au long de la balade. Le tarif inclus la location des vélos, le pique-nique, le goûter ainsi qu’une dégustation de vins, tout est prévu pour passer une journée inoubliable.

dernière mise à jour : 2021-06-22 par