Guise Le Familistère de Guise Aisne, Guise Une journée en Utopie à travers l’art contemporain Le Familistère de Guise Guise Catégories d’évènement: Aisne

Guise

Une journée en Utopie à travers l’art contemporain Le Familistère de Guise, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Guise. Une journée en Utopie à travers l’art contemporain

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le Familistère de Guise

Pour la première fois, les deux Fonds régionaux d’art contemporain (FRAC) des Hauts-de-France s’associent pour présenter au Familistère de Guise un choix d’œuvres de leurs riches collections en résonance avec ce haut lieu de l’utopie concrète. Des dizaines d’oeuvres réalisés par pas moins de cinquante artistes seront présentées dans l’ensemble des salles d’exposition du Familistère. Exposition temporaire d’art contemporain : « Une journée en Utopie » Le Familistère de Guise Place du Familistère – 02120 Guise Guise Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Guise Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Familistère de Guise Adresse Place du Familistère - 02120 Guise Ville Guise lieuville Le Familistère de Guise Guise