Embarquez sur le vieux gréement la « Sainte-Jeanne » depuis le port d’Erquy jusqu’à Fort La Latte en passant devant le Cap Fréhel. Prévoir son pique-nique et son goûter… 18 places disponibles. Sur réservation.

Sur Réservation, 14 places disponibles, 65,00 € par personne

2021-08-13T10:00:00 2021-08-13T17:00:00

