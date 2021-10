Bergerac Cinéma Cyrano Bergerac, Dordogne Une Journée en Italie Cinéma Cyrano Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

### L’après-midi à partir de 14h30 Rencontre ludique autour de la renaissance pour collégiens et lycéens. Intervenantes : – Anna Maria Rocchietti Del Puppo Présidente de l’association de Jumelage Bergerac-Faenza – Stefania Spinapolice Animatrice socio-culturelle à la Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne / Europe Direct Moyenne Garonne ### Le soir à partir de 19h00 Ciné-Débat tout public au cinéma Cyrano, à Bergerac.

Gratuit, sur inscription

Partez à la découverte de la renaissance italienne ! Cinéma Cyrano 2 Rue des Carmes, Bergerac Bergerac La Madeleine Dordogne

