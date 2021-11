Bergerac Bergerac Bergerac, Dordogne Une journée en Italie Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Une journée en Italie Bergerac, 26 novembre 2021, Bergerac. Une journée en Italie Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac

2021-11-26 – 2021-11-26 Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes

Bergerac Dordogne Un événement organisé par le Comité de Jumelage Bergerac – Faenza. Une journée avec de nombreuses animations. Un événement organisé par le Comité de Jumelage Bergerac – Faenza. Une journée avec de nombreuses animations. +33 6 23 43 02 18 Un événement organisé par le Comité de Jumelage Bergerac – Faenza. Une journée avec de nombreuses animations. ©Pixabay

Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac

dernière mise à jour : 2021-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Bergerac, Dordogne Autres Lieu Bergerac Adresse Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Ville Bergerac lieuville Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac