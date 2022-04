Une journée de vente d’oeufs peints en bois Obernai Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Obernai Bas-Rhin EUR L’association “les Enfants de Tchernobyl” vendra sur la place du Marché de beaux oeufs colorés en bois (pyssanki) peints par des artisans ukrainiens. Le produit de ces ventes financera l’accueil en Alsace, d’enfants ukrainiens et russes. En vente également sur le site de l’association. Vente d’œufs en bois (pyssanki) décorés par des artisans ukrainiens au profit de l’association les Enfants de Tchernobyl pour financer l’accueil d’enfants ukrainiens et russes. +33 6 73 15 15 81 L’association “les Enfants de Tchernobyl” vendra sur la place du Marché de beaux oeufs colorés en bois (pyssanki) peints par des artisans ukrainiens. Le produit de ces ventes financera l’accueil en Alsace, d’enfants ukrainiens et russes. En vente également sur le site de l’association. Obernai

