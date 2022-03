Une journée de travail à la mine Merkwiller-Pechelbronn Merkwiller-Pechelbronn Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Merkwiller-Pechelbronn Bas-Rhin Merkwiller-Pechelbronn EUR Venez découvrir le passé du carreau de mine d’exploitation de pétrole Clemenceau. Pour quelques heures, mettez-vous dans la peau d’un mineur et suivez-le dans sa journée de travail. Découverte du passé du carreau de mine Clemenceau. Mettez-vous dans la peau d’un mineur et suivez-le dans sa journée de travail. Sur inscription avant le 12/04. Prévoir un équipement adapté selon le temps. +33 3 88 80 91 08 Venez découvrir le passé du carreau de mine d’exploitation de pétrole Clemenceau. Pour quelques heures, mettez-vous dans la peau d’un mineur et suivez-le dans sa journée de travail. Merkwiller-Pechelbronn

