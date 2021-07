Vallorcine Vallorcine Haute-Savoie, Vallorcine Une journée dans un vallon Vallorcine Vallorcine Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Vallorcine Haute-Savoie Vallorcine Le sentier parcourt 600 m de dénivelé pour atteindre le refuge situé au pied de la Réserve Naturelle du Vallon de Bérard.

Réservation : Sandrine Goulmy – 06 63 80 23 85 – andrinegoulmy74@gmail.com

