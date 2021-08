Une journée dans les Landes : Capbreton Capbreton, 8 octobre 2021, Capbreton.

Pour cette journée dans les Landes le Pavillon vous propose, en partenariat avec la commune de Capbreton Maître d’ouvrage un parcours de visites guidées sur des aménagements urbains et paysagers. – Réaménagement des allées Marines – D’une ville à l’autre. Nommé équerre d’argent 2020 catégorie espaces publics et paysagers. Un parcours De la Mer à la terre : retrouver un rapport à l’eau que l’on avait perdu au fil des années. – Aménagement de la Place de la Gare – Samazuzu architecture et urbanisme. La nature en ville, la nature comme le siège des milieux vivants et de leurs changements incessants : prise en compte de la nature des sols, la biodiversité, du lien entre les espaces bâtis et non bâtis. – Pôle d’équipements ludiques et sportifs & aménagement d’un parc paysager – Atelier Régis Roudil Architectes. Renouer avec les paysages identitaires landais et insérer un programme riche en équipements adaptables nécessaires au bon accueil des vacanciers. – Pôle de sport de glisse extrême et de pratiques sportives urbaines – 2PMA. Réaménagement d’une partie de la plaine des sports de Capbreton par une réflexion générale sur les accès et par la réalisation d’un pôle de sport de glisse extrême et pratiques sportives urbaines. En partenariat avec la Ville de Capbreton, l’Agence de l’Eau VMZINC

