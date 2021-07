Banne Banne Ardèche, Banne une journée dans la vallée du granzon (randonnée accompagnée + visite de la distillerie) Banne Banne Catégories d’évènement: Ardèche

Banne

une journée dans la vallée du granzon (randonnée accompagnée + visite de la distillerie) Banne, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Banne. une journée dans la vallée du granzon (randonnée accompagnée + visite de la distillerie) 2021-07-08 14:30:00 – 2021-07-08 17:00:00

Banne Ardêche EUR 15 Randonnée accompagnée à partir du parking de la Distillerie du Bois de Païolive . Avec Claire, votre accompagnatrice, découvrez les astuces et les adaptations de la flore au climat méditerranéen. Très belle balade dans la magnifique vallée du Granzon. masdugranzon@wanadoo.fr +33 6 21 12 30 15 http://www.distillerieduboisdepaiolive.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-01 par

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Banne Étiquettes évènement : Autres Lieu Banne Adresse Ville Banne