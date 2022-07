Une journée chantier nature à Long Long Long Catégories d’évènement: Long

Somme Venez prêter main forte à Tanguy, conservateur bénévole au Conservatoire d’espaces naturels, pour le désenvasement et l’agrandissement de mares et la coupe de ligneux sur des espaces fragiles. Marais des Communes

De 08h30 à 17h.

À partir de 10 ans.

Long

