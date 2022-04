Une journée avec Nicolas Poupon, artiste de bande dessinée !, 27 avril 2022, .

Une journée avec Nicolas Poupon, artiste de bande dessinée !

2022-04-27 – 2022-04-27

10h : Atelier Animaux-valises. A votre imagination et à vos crayons ! Créez un mot-valise et dessinez-le avec les conseils de Nicolas Poupon (à partir de 10 ans, ados et adultes sont les bienvenus !).

14h : Rencontre bande dessinée. Découvrez l’auteur BD et son travail.

Pour tous. Inscription au 0344056702

+33 3 44 05 67 02

Réseau des médiathèquues/Communauté d’agglomération du Beauvaisis

