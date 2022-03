Une journée avec Mélanie Volle [TÉMOIGNAGE] Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

_Samedi 26 mars, le Castelet de l’ancienne prison Saint-Michel et le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation de la Haute-Garonne (MDR&D) s’associent pour accueillir une figure féminine de la Résistance à Toulouse : Mélanie Volle._ Née en 1921 à Vienne, Mélanie Volle née Berger est une militante antifasciste autrichienne exilée en France. Elle est arrêtée le 26 janvier 1942 par la police française puis incarcérée à la prison Saint-Michel pendant près d’un an. Malgré des conditions d’incarcération terribles, sa force mentale et sa joie de vivre qui font l’admiration de ses codétenues, lui permettent de tenir. Son parcours engagé est à l’image de cette femme inspirante, qui encore aujourd’hui continue de témoigner avec pour leitmotiv “dire non, c’est déjà lutter”. **17H – 19H | TÉMOIGNAGE DE MÉLANIE VOLLE** Mélanie Volle partage son histoire dans uneconférence articulée autour de son engagement dans la résistance et de son incarcération à laprison St-Michel. _Modération : Antoine Grande, MDR&D / Castelet_ Auditorium du MDR&D | réservation conseillée | par téléphone 05.34.33.17.40 ou par mail [musee-resistance@cd31.fr](mailto:musee-resistance@cd31.fr)

Mélanie Volle partage son histoire dans uneconférence articulée autour de son engagement dans la résistance et de son incarcération à laprison St-Michel.

