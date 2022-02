Une journée avec Marie Pavlenko – Samedi 12 mars Médialudo, 12 mars 2022, Blagnac.

Une journée avec Marie Pavlenko – Samedi 12 mars

le samedi 12 mars à Médialudo

Venez rencontrer cette autrice emblématique de la littérature dite pour adolescents et jeunes adultes et découvrez les gagnants du concours de nouvelles « Quand mère nature reprend ses droits » organisé par la Médialudo et dont elle est la marraine. **Atelier d’écriture** De 10h à 12h Sur inscription | Dès 12 ans **Rencontre avec Marie Pavlenko & remise des prix du Concours de nouvelles « Quand mère nature reprend ses droits »** De 14h à 16h Gratuit | Tout public Chaque année, le festival Terre de Lecture invite des auteurs et illustrateurs à la rencontre des scolaires mais aussi du grand public. Pour cette nouvelle édition, lectures, dédicaces, jeux littéraires, ateliers et spectacle dessiné, rythmeront ces 2 semaines de mise à l’honneur de la littérature jeunesse, pour le plus grand bonheur des enfants et des parents !

Dans le cadre du festival Terre de Lecture / En partenariat avec la librairie Au fil des Mots

Médialudo 4 Avenue du Parc, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne



2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T12:00:00;2022-03-12T14:00:00 2022-03-12T16:00:00