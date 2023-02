Une journée avec le dessinateur Zanzim Médiathèque Maen Roch Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Une journée avec le dessinateur Zanzim Médiathèque, 11 mars 2023, Maen Roch

Ille-et-Vilaine A l’occasion de l’exposition Peau d’homme, Zanzim nous invite à participer à deux temps forts : – 10 h 30 : Rencontre – Dédicace avec l’auteur

Tout public – 14 h 00 : Atelier “Créer sa Bande Dessinée –

A partir de 11 ans – Sur inscription spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr +33 2 99 97 17 07 https://bibliotheques.couesnon-mdb.fr/ Médiathèque Espace Social et Culturel Commun Maen Roch

