Une journée avec la compagnie Les Maladroits Ifs, 30 avril 2022, Ifs.

Une journée avec la compagnie Les Maladroits Square Niederwerrn Le Sablier Ifs

2022-04-30 10:30:00 10:30:00 – 2022-04-30 19:50:00 19:50:00 Square Niederwerrn Le Sablier

Ifs Calvados Ifs

La compagnie Les Maladroits est un groupe de quatre amis qui partagent le même désir de théâtre, d’images et d’histoire.

Durant cette journée vous pourrez découvrir leur tryptique consacré aux utopies. Dans ces trois spectacles (à partir de 14 ans), la compagnie confronte la grande et la petite histoire, la fiction et des matériaux documentaires, pour raconter une histoire en prise avec le monde d’aujourd’hui.10h30 – Frères (durée : 1h10)

Du sucre, du café et la cuisine comme terrain de jeux, Mathias et Camille retracent la guerre civile espagnole. Points de vue, idéologies et mémoire se mélangent dans le café noir des souvenirs familiaux.14h30 – Camarades (durée : 1h20)

1960-1970 : Colette est une jeune femme. À partir d’un tas d’objets et beaucoup de craies blanches, nous partageons sa vie à travers les grands combats d’une époque où tout semblait possible.18h30 – Joueurs (durée : 1h20)

L’un s’appelle Thomas, l’autre Samuel. Sur l’invitation d’un ami palestinien, ils sont partis en Cisjordanie. Là-bas, ils sont confrontés au conflit israélo-palestinien. Joueurs, c’est une histoire d’utopie mue par un désir

de révolution.

billetterie@le-sablier.org +33 2 31 82 69 69 https://le-sablier.org/

Square Niederwerrn Le Sablier Ifs

dernière mise à jour : 2022-01-02 par