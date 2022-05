Une journée autour de la pomme

2022-11-05 10:00:00 – 2022-11-05 17:00:00 Ramassage puis pressage : repartez avec vos bouteilles de jus de pommes ! Départ de l'EVS. Sur inscription.

