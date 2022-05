Une journée autour de la linogravure

Une journée autour de la linogravure, 26 mai 2022, . Une journée autour de la linogravure

2022-05-26 – 2022-05-26 EUR 15 Journée découverte de la linogravure. Création d’une plaque d’impression pour personnaliser votre papeterie.

Kit fourni Carrément curieux dernière mise à jour : 2022-05-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville