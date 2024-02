Une journée au milieu des chèvres et de la laine Chaussy, dimanche 31 mars 2024.

Une journée au milieu des chèvres et de la laine Chaussy Loiret

Venez passer une journée à la campagne vivre au rythme de nos chèvres angora et moutons shetland, déjeuner avec nous de produits locaux (dans une très grande salle) et laissez vous bercer tout l’après-midi au rythme de la cardeuse et du rouet dans la grande bergerie.

Vous découvrirez, et pourrez apprendre en essayant, comment on passe de la toison à un fil mohair en passant par l’étape de la teinture végétale qui vous sera expliquée.

L’atelier à la journée, nous laisse aussi le temps d’aller visiter mon tout nouvel atelier installé dans une ancienne bergerie matériel dédié à la teinture végétale, matériel dédiée à la transformation du fil et de la laine. 120120 120 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 16:30:00

fin : 2024-03-31

10 Rue du Canal

Chaussy 45480 Loiret Centre-Val de Loire

L’événement Une journée au milieu des chèvres et de la laine Chaussy a été mis à jour le 2024-02-27 par OT GRAND PITHIVERAIS