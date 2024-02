Une journée au jardin Place de la République 9 rue Pasteur Carantec, lundi 1 avril 2024.

Cette année, la Journée au Jardin à Carantec vous donne rendez-vous en tout début du printemps !

Lundi de Pâques, le 1er avril, Ça va dépoter! dans le centre bourg !

Pépiniéristes, fleuristes, artisans, artistes, fidèles et nouveaux venus, préparent cette 6ème édition avec des découvertes.

Il y en aura pour tous les goûts et tous les formats pour fleurir vos jardins, mais aussi vos terrasses, balcons et même la maison.

Petite restauration sur place.

Vous pourrez suivre prochainement le programme de cette manifestation, conviviale et instructive.

À bientôt ! .

Place de la République 9 rue Pasteur Centre bourg Jardin du Verger

Carantec 29660 Finistère Bretagne edithvigne@laposte.net

