le dimanche 5 juin à 10:00

**Découvrir les paysages des Alpes** Le Jardin alpin de Gap-Charance propose un voyage à travers les paysages des Alpes. De la plaine jusqu’aux sommets, prairies, zones humides ou cultivées, pentes sèches, éboulis… venez découvrir les milieux naturels et semi-naturels des Alpes françaises. **Ca chauffe dans les Alpes** A travers l’exemple des combes à neige présenté par une exposition, ou lors d’une visite commentée ou des échanges avec l’équipe présente, découvrez l’impact du changement climatique sur les végétations alpines présentes dans le jardin. **Une journée bien remplie** Découverte ludique du jardin à destination des enfants (6-11 ans) le matin (10h30), visite commentée à partir de 12 ans l’après-midi (16h), exposition ‘Combes à neige’ et l’équipe à votre disposition sur le jardin… A votre rythme, venez passer la journée avec nous !

Visites ludique et commentées limitées à 10 personnes maximum. Inscriptions recommandées

Exposition, visites libres et commentées, échanges avec l’équipe du Conservatoire botanique national alpin : venez profiter d’un dimanche exceptionnel au Jardin alpin de Gap-Charance. Jardin alpin de Gap Charance Domaine de Charance 05000 Gap Gap Hautes-Alpes

2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

