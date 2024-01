UNE JOURNÉE À TAKALEDOUGOU salle polyvalente Mayenne, samedi 24 février 2024.

UNE JOURNÉE À TAKALEDOUGOU salle polyvalente Mayenne Mayenne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 17:00:00

fin : 2024-02-24

Entre chaque édition de Croq’ les mots, marmot!, les bibliothèques et l’ensemble des acteurs culturels de Haute Mayenne poursuivent le travail mené auprès des tout-petits et leurs familles. Ainsi des séances «bébés lecteurs », des spectacles, des petites formes, des expositions, des rencontres et de

Éveil musical par Gurvan Loudoux et Amadou Diao :

Du réveil à la préparation des repas, en passant par la sieste et le travail dans les champs, Une journée à Takaledougou nous évoque en musique le quotidien d’un village, au sud-ouest du Burkina Faso, en bordure du fleuve Comoé.

L’association de sons collectés sur place, de sonorités traditionnelles mandingues revisitées et d’électro ambient nous immerge dans ce petit village d’Afrique de l’Ouest, où les griots rythment de leur voix les petits et grands évènements de la vie de ses habitants.

De part et d’autre du plateau, des masques et sculptures dotés de capteurs offrent un espace d’exploration et de création sonore improvisée.

durée 30 minutes

Autour du spectacle…

Adultes et bébé/enfant – Toute la journée – SAS de la Salle Polyvalente

Journée petite enfance et parentalité : animations et échanges sur les modes de garde, les lieux d’accueil enfants/parents, les activités pour les tout-petits et la famille…

Un temps construit par les acteurs petite enfance, parentalité et culture présents sur Mayenne Communauté.

EUR.

salle polyvalente Rue Volney

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-15 par eSPRIT Pays de la Loire