Une journée à Takaledougou Concarneau, 6 mai 2022, Concarneau.

Une journée à Takaledougou CAC 10 Boulevard Bougainville Concarneau

2022-05-06 – 2022-05-06 CAC 10 Boulevard Bougainville

Concarneau Finistère

Du réveil à la préparation des repas, en passant par la sieste et le travail dans les champs, Une journée à Takalédougou nous plonge dans le quotidien d’un village, au sud-ouest du Burkina Faso, en bordure du fleuve Comoé.

L’association de sons collectés sur place, de sonorités traditionnelles mandingues revisitées et d’électro ambiant nous immerge dans ce petit village d’Afrique de l’Ouest, où les griots rythment de leur voix la vie de ses habitants. Les deux artistes puisent notamment dans la richesse de leurs cultures – traditionnelle pour l’un, électronique pour l’autre. La scénographie minimaliste aux motifs tribaux renforce la sensation d’immersion.

Les deux musiciens ont imaginé des objets facilement manipulables par les plus petits qui permettent d’expérimenter la fabrication du son en fin du concert. De part et d’autre du plateau, des masques et sculptures dotés de capteurs offrent un espace d’exploration et de création sonore improvisée.

Billetterie au 02 98 50 38 59. La présentation de votre Pass sanitaire est nécessaire pour l’accès au spectacle.

+33 2 98 50 38 59 https://www.quatreassetplus.fr/

CAC 10 Boulevard Bougainville Concarneau

