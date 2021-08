Cazères Maison Pour Tous Cazères, Haute-Garonne UNE JOURNEE A LA PLAGE Maison Pour Tous Cazères Catégories d’évènement: Cazères

En ces temps de fortes chaleurs, La Maison Pour Tous de Cazères vous convie à une sortie à la mer. Venez vous rafraichir avec nous sur les plages de Port Leucate, le dimanche 22 Août. Réservation obligatoire à la Maison Pour Tous Non soumis au Pass sanitaire Tarif 5€ par personne, gratuit pour les moins de 10 ans. Départ de Cazères à 7h30, retour à Cazères à 20h30. Prévoir pic-nique ou restauration sur place.

Sortie à la mer organisée par La Maison Pour Tous Maison Pour Tous 6 rue des Capucins 31220 Cazères Cazères L’An 01 Haute-Garonne

