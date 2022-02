Une journée à la ferme Rhinau Rhinau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rhinau

Une journée à la ferme Rhinau, 9 mars 2022, Rhinau. Une journée à la ferme Rhinau

2022-03-09 – 2022-03-09

Rhinau Bas-Rhin EUR Partagez un moment en famille ou entre amis.

Le temps d’une journée devenez un véritable fermier !

Notre ferme éducative profite d’un environnement naturel- remarquable pour favoriser la découverte du vivant et sensibiliser au respect de l’environnement.

Réservation obligatoire. Le temps d’une journée devenez un véritable fermier ! +33 3 88 74 66 44 Partagez un moment en famille ou entre amis.

Le temps d’une journée devenez un véritable fermier !

Notre ferme éducative profite d’un environnement naturel- remarquable pour favoriser la découverte du vivant et sensibiliser au respect de l’environnement.

Réservation obligatoire. Rhinau

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Rhinau Autres Lieu Rhinau Adresse Ville Rhinau lieuville Rhinau Departement Bas-Rhin

Rhinau Rhinau Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rhinau/

Une journée à la ferme Rhinau 2022-03-09 was last modified: by Une journée à la ferme Rhinau Rhinau 9 mars 2022 Bas-Rhin Rhinau

Rhinau Bas-Rhin