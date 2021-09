Wavrin ACI LA FERME DES PETITES HAIES Nord, Wavrin Une journée à la ferme ACI LA FERME DES PETITES HAIES Wavrin Catégories d’évènement: Nord

Wavrin

Une journée à la ferme

ACI LA FERME DES PETITES HAIES, 2 octobre 2021, Wavrin.

ACI LA FERME DES PETITES HAIES, le samedi 2 octobre à 10:00

Toute l’équipe d’ACI La Ferme Wavrin est ravie de vous convier à sa 3ème Journée Portes Ouvertes qui aura lieu le Samedi 2 Octobre de 10h à 17h! De nombreuses animations seront prévues pour toute la famille, pour que petits et grands passent une excellente journée à la ferme ! Petite restauration sur place prévue pour le déjeuner ! Au programme: * Balade en poney * Conteuse pour enfants avec Orgue de Barbarie (après-midi) * Balades autour de la ferme avec une guide nature * Concert (après-midi) * Visite de la ferme en tracteur * Ateliers créatifs pour enfants: création de badges et magnets / Création d’épouvantails * Marché de producteurs locaux * Restauration sur place Venez nombreux et passez une très belle journée en famille !

entrée libre

ACI LA FERME DES PETITES HAIES 33 RUE ANATOLE FRANCE wavrin Wavrin Nord

2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T17:00:00

